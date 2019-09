Naomi Osaka se je razšla s trenerjem

New York, 13. septembra - Japonska teniška igralka Naomi Osaka, ki ji na nedavnem odprtem prvenstvu ZDA ni uspelo ubraniti naslova in se je v ponedeljek poslovila tudi od prvega mesta na teniški lestvici, se je razšla s trenerjem. Japonska zvezdnica je prek Twitterja sporočila, da je napočil "primeren čas za spremembo" in končala sodelovanje z Jermainom Jenkinsom.