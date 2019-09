Finančni ministri EU v Helsinkih o podnebnih spremembah in odpornosti na hibridne grožnje

Bruselj/Helsinki, 13. septembra - Finančni ministri EU bodo danes in v soboto na neformalnem zasedanju v Helsinkih razpravljali o spopadanju s podnebnimi spremembami in odpornosti finančnega sektorja na hibridne grožnje. Med ključnimi temami sta še obdavčevanje energentov in reforma evropskih fiskalnih pravil. Slovenijo bo zastopal minister Andrej Bertoncelj.