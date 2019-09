V Prekmurju državno tekmovanje oračev in dijakov biotehniških šol

Moravske Toplice, 13. septembra - V Tešanovcih in Mlajtincih pri Moravskih Toplicah bo danes in v soboto 63. državno tekmovanje oračev Slovenije in 25. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju. Ob tem bodo odkrili znamenje v spomin na svetovno prvenstvo oračev, ki je bilo pred 10 leti v Tešanovcih.