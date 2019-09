Colin Trevorrow zrežiral kratki film o Jurskem svetu

Los Angeles, 15. septembra - Ameriški režiser Colin Trevorrow, ki bo režiral tretji film o Jurskem svetu, je presenetil z napovedjo kratkega filma Battle at Big Rock. Ta predstavlja nekakšen most med drugim delom Padlo kraljestvo iz leta 2018 in novim filmom Jurski svet 3, ki je napovedan za leto 2021. Kratki film bodo premierno prikazali zvečer na TV mreži FX.