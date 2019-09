Zasavska koča na Prehodavcih naj visokogorska in Dom na Kofcah naj planinska koča 2019

Ljubljana, 12. septembra - Obiskovalci gora so v tradicionalnem poletnem izboru Planinske zveze Slovenije (PZS) in Siola.net Naj planinska koča 2019, v kateri je sodelovalo 157 slovenskih koč, za naj visokogorsko planinsko kočo okronali Zasavsko kočo na Prehodavcih, za naj planinsko kočo pa Dom na Kofcah, kjer bo skupno praznovanje 22. septembra, so sporočili iz zveze.