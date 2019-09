Nekateri ministri danes pozitivno ocenili prvo leto dela vlade

Ljubljana, 12. septembra - Ob prvi obletnici dela vlade Marjana Šarca so se danes odzvali tudi nekateri ministri in svoje delo ocenili pozitivno. Minister za zdravje Aleš Šabeder je po nekaj mesecih ministrovanja ocenil, da delajo v skladu s časovnico, prioritetami in načrti. Tudi pravosodna ministrica Andreja Katič je zadovoljna, izpostavlja pa medresorsko sodelovanje.