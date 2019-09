Projekt CLAUSTRA+ za popularizacijo poznorimskega obrambnega sistema

Ljubljana, 12. septembra - Zidovi poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum so najdaljši spomenik nepremične kulturne dediščine na Slovenskem in predstavljajo izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem. Trenutno so vključeni v projekt CLAUSTRA+, katerega cilj je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma.