Odbor DZ za gospodarstvo pozitivno o ureditvi avtorskih pravic za invalide

Ljubljana, 12. septembra - Odbor DZ za gospodarstvo je na današnji seji podprl predlagano novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki v slovenski pravni red z enoletno zamudo vnaša evropsko direktivo o izjemi pri uporabi avtorsko varovanih del za invalide. Njen namen je slepim in slabovidnim osebam ter osebam z motnjami branja omogočiti dostop do teh del.