Perutnina Ptuj lani z rastjo prodaje in višjim dobičkom

Ptuj, 12. septembra - Perutnina Ptuj je po nedavni skupščini vendarle objavila lanske poslovne rezultate, ki jih je skupina ustvarila še v času prejšnjih lastnikov in uprave. Kot v letnem poročilu ugotavlja novi predsednik uprave Enver Šišič, so dosegli zavidljive rezultate. Ustvarili so 271 milijonov evrov prihodkov, kar je 13 milijonov evrov več kot leto prej.