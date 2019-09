V Krškem razstava Dve v vrsto grafičark Vesne Drnovšek in Nataše Mirtič

Krško, 13. septembra - V Galeriji Krško bodo drevi ob 19. uri odprli skupinsko razstavo Dve v vrsto akademskih slikark oziroma magistric grafike in kolegic Vesne Drnovšek ter Nataše Mirtič. S predstavitvijo svojih najnovejših grafik želita umetnici pokazati, kako se njuno delo na več ravneh prepleta in dopolnjuje. Razstava bo na ogled do 13. oktobra.