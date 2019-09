Za turističnimi delavci v Istri dobra poletna sezona

Portorož/Piran/Izola/Koper, 15. septembra - Za turističnimi delavci v slovenski Istri je še ena dobra poletna sezona. V Portorožu in Piranu so od junija do konca avgusta ustvarili več kot pol milijona nočitev. Zadovoljni so tudi v Kopru in Izoli, kjer so zabeležili porast obiska in nočitev.