Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, do jutra se bo večinoma zjasnilo

Ljubljana, 11. septembra - V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.