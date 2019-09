Ustrezna cestna infrastruktura ključna za razvoj Cerkljanske in regije

Cerkno, 11. septembra - Predstavniki cerkljanske občine in gospodarstva so goste z ministrstva za infrastrukturo danes opozorili, da je nujna prenova vsaj najbolj kritičnih odsekov cestnih povezav območja z Gorenjsko, državnim središčem in večjimi kraji na severnem Primorskem. Cestne povezave so namreč ključne za gospodarski razvoj in ohranjanje poseljenosti, so dejali.