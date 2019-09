Evropska sredstva za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije

Ljubljana, 11. septembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo z 20 milijonov evrov kohezijskih sredstev podprla javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022, ki ga bo v kratkem objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Spodbude so namenjene naložbam v nove sisteme in mikro sisteme ogrevanja.