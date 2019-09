Skupina intelektualcev: Predsednik Pahor bi moral odstopiti

Ljubljana, 11. septembra - Zaradi izjave, da Turčija in Ukrajina ne moreta računati na polnopravno članstvo v EU, je skupina 28 slovenskih intelektualk in intelektualcev različnih akademskih profilov podpisala pismo, v katerem predsednika Boruta Pahorja pozivajo k odstopu. V predsednikovem uradu so odgovorili, da gre za že dolgo znano stališče o posebnem statusu teh držav.