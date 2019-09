Možnosti za sodelovanje s Črno goro zlasti v energetiki in turizmu

Ljubljana, 11. septembra - Slovenija in Črna gora sta pomembni gospodarski partnerici, poslovne povezave pa si želita še okrepiti. S tem namenom so danes v Ljubljani pripravili slovensko-črnogorski forum, na katerem je več kot 120 gospodarstvenikov lahko slišalo, da državi največ možnosti za okrepitev sodelovanja vidita zlasti na področju energetike in turizma.