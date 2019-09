Na Majorki zaradi neurij preložili začetek šolskega leta

Palma de Mallorca, 11. septembra - Na Majorki se je letošnje poletje poslovilo z neurji in orkanskim vetrom. Na otoku so že od torka dalje priča obilnim deževnim padavinam s točo, zaradi česar so ponoči za nekaj časa vremenoslovci razglasili rdeči alarm. V več krajih so za danes napovedani začetek novega šolskega leta preložili na četrtek.