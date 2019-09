Slovenci vsak dan peš 50-krat okrog ekvatorja

Glede na podatke, ki so jih zbrali na Statističnem uradu RS, prebivalci Slovenije v povprečju hodijo pol ure na dan. Ženske so pri tem nekoliko bolj aktivne kot moški. Prebivalke Slovenije, stare od 15 do 84 let, namreč po podatkih za leto 2017 v enem dnevu prehodijo skupaj 1,1 milijona kilometrov, kar je 56 odstotkov skupne razdalje vseh poti, ki jih tako ženske kot moški prehodijo v enem dnevu.

Moški so po drugi strani bolj aktivni pri vožnji z avtomobilom. Kot vozniki osebnih avtomobilov opravijo 64 odstotkov svojih poti ter še dodatnih sedem odstotkov kot sopotniki. Medtem se ženske z osebnim avtomobilom odpravijo na 46 odstotkov svojih poti, kot sopotnice pa na 19 odstotkov.

Najpogosteje pešačijo prebivalci v starostni skupini 71 do 84 let, in sicer se tak način premikanja izberejo za 36 odstotkov svojih poti. Sledijo prebivalci v starostni skupini od 56 do 70 let, ki peš opravijo 26 odstotkov poti. V najmlajši opazovani populaciji, to je starih od 15 do 25 let, se za pešačenje odločajo precej manj pogosto, namreč v 21 odstotkih vsakodnevnih poti.

Kadar se Slovenci na pot odpravijo peš, je to najpogosteje z namenom preživljanja prostega časa ali pa nakupovanja, ob tem ugotavljajo statistiki.

Zanimalo jih je tudi, zakaj prebivalci Slovenije ne uporabljajo pogosteje javnega potniškega prevoza. Kot so izvedeli, jih 49 odstotkov raje uporablja lastni prevoz ali pa gre peš, medtem ko se 22 odstotkom zdi vozni red neustrezen, 20 odstotkov jih javnega prevoza nima na voljo, za tri odstotke pa so vozovnice predrage.

Javni prevoz tako dnevno uporablja le 16 odstotkov Slovencev. Med temi je 60 odstotkov žensk, dobra četrtina je zaposlenih, več kot tretjina dijakov in študentov, ena četrtina pa upokojencev.

Medtem se v zadnjih letih povečuje sopotništvo, to je delitev vožnje z osebnim avtomobilom, pri čemer si voznik in sopotniki delijo stroške goriva in se pri vožnji običajno dnevno izmenjujejo. Jeseni 2017 je delež sopotnikov znašal 23 odstotkov, še ugotavlja statistični urad.