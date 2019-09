Singapur, 11. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Navzgor jih je potisnilo torkovo poročilo o zmanjšanju rezerv črnega zlata v ZDA. Padajoče rezerve nafte so lahko znamenje povečanega povpraševanja ali ponudbe in običajno podpirajo cene nafte.