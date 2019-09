Angleži premagali Kosovo, Ronaldo pa Litvo

Ljubljana, 10. septembra - Nogometaši so danes z zadnjimi osmimi tekmami 6. kroga končali septembrski cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Na tekmi z največ goli je Anglija premagala Kosovo s 5:3, svetovni prvaki Francozi so Andoro ugnali s 3:0. Na tekmi med Portugalsko in Litvo pa je Cristiano Ronaldo dosegel štiri gole od petih (5:1).