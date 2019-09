Brazilska policija manekenki očita izsiljevanje Neymarja

Sao Paulo, 10. septembra - Očitki in obtožbe ene od brazilskih manekenk, češ da jo je nogometni zvezdnik Neymar posilil, so dobili neverjeten zasuk. Policija zdaj preiskuje manekenko zaradi klevete, izsiljevanja in prevare. Ustrezno dokumentacijo so preiskovalni organi že izročili pristojnemu tožilstvu in sodišču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.