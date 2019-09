Roglič res zna vse - in ostaja pri Jumbo-Vismi

Madrid, 10. septembra - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič po tej sezoni ne bo menjal moštva. Ugibanja o morebitni selitvi k ekipi Tadeja Pogačarja UAE Emirates so danes končali pri njegovem moštvu Jumbo-Visma in z vodilnim kolesarjem dirke po Španiji podaljšali pogodbo. Po novem bosta Roglič in njegova ekipa povezana še do leta 2023.