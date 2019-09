Šarec in Medvedjev predvsem o gospodarskem sodelovanju

piše posebni poročevalec STA iz Moskve Mihael Šuštaršič

Moskva, 10. septembra - Slovenski premier Marjan Šarec in njegov ruski kolega Dmitrij Medvedjev sta se danes v Moskvi zavzela za krepitev dvostranskega, predvsem gospodarskega sodelovanja. Kot je po srečanju za slovenske medije v Moskvi povedal premier, so na današnjih pogovorih govorili predvsem "o prihodnjih vlaganjih slovenskih podjetij v Rusiji in obratno".