Umrl je priznani fotograf Robert Frank

New York, 10. septembra - V 95 letu je umrl priznani fotograf Robert Frank, ki se je po pisanju The New York Timesa s svojimi surovimi dokumentarnimi posnetki uvrstil med največje fotografe 20. stoletja. V Švici rojeni Frank je zaslovel s knjigo The Americans, ki predstavlja svojevrsten mejnik v zgodovini fotografije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.