V Slovenski Bistrici odprli prizidek k zdravstvenemu domu

Slovenska Bistrica, 10. septembra - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je od danes tudi uradno bogatejši za dobrih 500 kvadratnih metrov novih površin in pripadajočo opremo. Kot so pojasnili na bistriški občini, je bila naložba vredna 1,3 milijona evrov, pri čemer je ministrstvo za zdravje z 200.000 evri sofinanciralo Center za krepitev zdravja, ostalo pa so zagotovili iz proračuna.