Ljubljana, 10. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,36 odstotka. Posredniki so sklenili za 1,07 milijona evrov prometa, več kot polovico z delnicami Krke. V indeksu so sicer največ pridobile delnice Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije.