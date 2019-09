Ljubljanska Opera v novo sezono z Mozartovo Čarobno piščaljo

Ljubljana, 10. septembra - SNG Opera in balet Ljubljana bo v sezoni 2019/20 ponudila štiri operne in dve baletni premieri. V.d. ravnatelja Staš Ravter meni, da so zasnovali "ambiciozno in presežkov polno sezono". Prva premiera bo oktobra Mozartova Čarobna piščal, železno delo vseh opernih gledališč. Uradno pa se bo sezona začela v soboto s ponovitvijo Verdijevega Nabucca.