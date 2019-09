Člani izolskega občinskega sveta podpisali koalicijsko pogodbo

Izola, 10. septembra - V Izoli so v ponedeljek klubi članov občinskega sveta Občine Izola ob podpori Italijanske samoupravne narodne skupnosti podpisali koalicijsko pogodbo za mandat 2018-2022. Vanjo so podpisniki strnili zaveze in projekte, ki si jih bodo v okviru mandata prizadevali izpeljati v čim večji meri in se nanašajo na vsa področja delovanja občinske uprave.