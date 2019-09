Brniški policisti srbskemu državljanu zasegli štiri kilograme heroina

Brnik, 10. septembra - Policisti Postaje letališke policije Brnik so v ponedeljek zvečer srbskemu državljanu, ki je z letalom pripotoval iz Turčije, zasegli približno štiri kilograme heroina. Droga je bila skrita v t. i. dvojni steni potovalnega kovčka. Tujca so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.