Policija na Severnem Irskem tarča napadov

Belfast, 10. septembra - Policija Severne Irske je bila ponoči tarča več napadov mladine. Kot so danes sporočili iz policije, je v napadih sodelovalo več deset mladih. Nekateri med njimi so metali molotovke in z vozili ogrožali policiste, ki so v Londonderryju odstranjevali avtomobil bombo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.