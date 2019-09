Na 52. lutkovnem festivalu v Zagrebu tudi ljubljanski in mariborski lutkarji

Zagreb, 13. septembra - Na 52. mednarodnem festivalu lutkovnih gledališč (PIF) v Zagrebu se bodo predstavili gledališča in skupine iz osmih držav, med njimi bosta lutkovni gledališči iz Ljubljane in Maribora. Od danes do 19. septembra se bo v tekmovalnem programu zvrstilo 14 predstav, pripravili so tudi bogat spremljevalni program.