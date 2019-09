V Novem mestu mednarodni fakultetni projekt svetovalca za omilitev stresa pri zaposlenih

Novo mesto, 10. septembra - Fakulteta za organizacijske študije iz Novega mesta je te dni začela triletni mednarodni projekt WELLy, s katerim želijo preučiti vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in počutje zaposlenih ter oblikovati delovno mesto svetovalca za omilitev stresa. Za projekt so jim v okviru programa Erasmus plus zagotovili 335.000 evrov.