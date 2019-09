Delo Tanje Pak na osrednji razstavi mednarodnega tedna stekla v Benetkah

Benetke, 10. septembra - Slovenska oblikovalka in umetnica Tanja Pak se s prostorsko postavitvijo Between predstavlja na osrednji razstavi mednarodnega tedna stekla, ki s 107 razstavami in več kot sto spremljevalnimi dogodki te dni poteka v Benetkah in na otoku Murano. V njej izpostavlja iskanje bližine ter občutljivost vezi in odnosov.