V Bologni in Tolmeču za evropske strelske naslove

Ljubljana, 10. septembra - Slovenska strelska reprezentanca v trapu je zaključila nastope na evropskem prvenstvu v italijanskem Lonatu, do konca tega meseca pa se bodo v Bologni in na vojaškem strelskem poligonu v bližnjem Tolmeču pri Vidmu za evropske naslove merili še tekmovalci in tekmovalke z malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem.