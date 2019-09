Svojci pogrešajo Roberta Nučiča iz Grosuplja

Grosuplje, 9. septembra - Policisti od 9. julija iščejo pogrešanega 48-letnega Roberta Nučiča iz Grosuplja. Svojci so ga nazadnje videli 6. julija v popoldanskih urah doma. Visok je 190 centimetrov, srednje postave, očal ne nosi in tudi brade ali brk ni imel. Kaj bi lahko imel oblečeno, pa ni znano, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Za izsleditev pogrešane osebe so policisti izvedli vrsto aktivnosti, med drugim tudi iskalno akcijo skupaj z lovci in gasilci ter v sodelovanju z jamarsko reševalno službo. Pregledali so več naravnih jam, ki se nahajajo v gozdovih v okolici prebivanja pogrešanega. Iskalna akcija ni bila uspešna.

Policisti so opravili tudi več razgovorov z Nučičevimi sosedi, prijatelji, znanci, bivšimi sodelavci in drugimi osebami, ki bi lahko posredovale koristne informacije. Ker do sedaj izvedene aktivnosti niso bile uspešne, policisti prosijo za pomoč vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem.

Informacije lahko sporočijo na Policijsko postajo Grosuplje na številko 01 781 83 80 ali na številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.