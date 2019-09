Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 9. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, kjer vozniki tovornih vozil čakajo do ene ure in Gruškovje, kjer vozniki čakajo do tri ure.