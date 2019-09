Poljaki in Avstrijci neodločeno

Ljubljana, 9. septembra - Poleg tekme v Stožicah med Slovenijo in Izraelom (3:2) so nogometaši v kvalifikacijah za Euro 2020 odigrali še dve tekmi v slovenski skupini G. V Varšavi so v obračunu doslej vodilnih ekip Poljaki in Avstrijci igrali neodločeno 0:0, v Rigi pa je Severna Makedonija premagala Latvijo z 2:0.