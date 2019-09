Na OI še ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija in Iran

Peking, 9. septembra - Poleg Japoncev, gostiteljev olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, so si doslej na svetovnem prvenstvu na Kitajskem olimpijske vozovnice glede na kriterije in kvote Mednarodne košarkarske zveze (Fibe) priborile še ZDA, Argentina, Avstralija, te tri ekipe so se uvrstile v četrtfinale, ter Nigerija in Iran.