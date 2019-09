ZDA naj bi zaradi Trumpa iz Rusije umaknile vohuna

Washington, 9. septembra - Ameriške obveščevalne službe so leta 2017 iz Rusije na skrivaj umaknile visoko v vladi umeščenega vohuna, za kar so se deloma odločile iz strahu, da bi predsednik ZDA Donald Trump s svojim načinom komuniciranja ogrozil njegovo življenje, je poročala ameriška televizija CNN. Bela hiša in obveščevalne agencije ZDA so to odločno zanikale.