Jasmina in Boštjan Maček za las ob kolajno

Verona, 9. septembra - Jasmino in Boštjana Mačka so malenkosti ločile od odličja na letošnjem evropskem prvenstvu v italijanskem Lonatu. Na današnji mešani ekipni tekmi v olimpijskem trapu sta osvojila sijajno šesto mesto, končni boj za tretje mesto pa jima je ušel po dodatnem razstreljevanju z italijansko in finsko navezo.