Ljubljana, 9. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaprta podravska avtocesta med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Obvoz je preko priključka Zlatoličje in naprej po regionalnih cestah. Zastoj, dolg osem kilometrov je nastal na cesti Hajdina-Miklavž med Staršami in Miklavžem.