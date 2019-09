Ljubljanska borza: Indeks nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 9. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes nekoliko znižal, promet na borzi pa je dosegel 715.210 evrov. Več kot polovica prometa je bila ustvarjena z delnicami Krke, ki so se podražile. V prvi kotaciji so sicer največ pridobile delnice Intereurope, največ so izgubile delnice Telekoma Slovenije.