British Airways zaradi stavke odpovedal skoraj vse lete z Otoka

London, 9. septembra - Letalska družba British Airways je zaradi stavke pilotov odpovedala skoraj vse lete z britanskih letališč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so pojasnili, niso prejeli informacij o tem, koliko in kateri piloti se bodo udeležili dvodnevne stavke, zato niso mogli načrtovati nobenih operacij in je bila odpoved letov edina možnost.