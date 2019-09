Krajani Šmatevža pri Braslovčah s peticijo proti gradnji žage

Braslovče, 9. septembra - Krajani Šmatevža pri Braslovčah so na tamkajšnjo občino naslovili peticijo, s katero nasprotujejo gradnji žage, ki jo namerava postaviti škotska družba BSW Timber. Kot so zapisali, bi gradnja žage uničila najboljša kmetijska zemljišča. Braslovški župan Tomaž Žohar se je medtem zavzel za kakovost življenja in upoštevanje večinske volje.