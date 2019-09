Zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta med Zlatoličjem in Marjeto v smeri Maribora

Maribor, 9. septembra - Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta med Zlatoličjem in Marjeto proti Mariboru, poroča prometno-informacijski center. Na Policijski upravi Maribor pa so pojasnili, da sta bila v nesreči udeležena osebno in tovorno vozilo. Po doslej zbranih podatkih sta se poškodovali dve osebi v osebnem vozilu, od njiju ena huje.