Ljubljanska občina četrtič v spreminjanje prostorskega načrta

Ljubljana, 9. septembra - Na Mestni občini Ljubljana so danes začeli z zbiranjem pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Po pojasnilih vodje občinskega oddelka za urejanje prostora Mirana Gajška gre za že četrto spreminjanje in dopolnjevanje, čemur je med drugim botrovala lani sprejeta nova zakonodaja. Pobude bodo zbirali do 20. oktobra.