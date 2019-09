Festival JEFF znova s pestro glasbeno ponudbo

Koper, 10. septembra - V Kopru se začenja že 16. festival JEFF. V koprskem starem mestnem jedru bodo do konca tedna spet prišli na svoj račun ljubitelji jazza, etna, funkyja in drugih sodobnih glasbenih zvrsti. Organizatorji iz Kluba študentov občine Koper napovedujejo pestro glasbeno ponudbo, sestavljeno iz domačih in mednarodnih zasedb.