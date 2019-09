Slovenija naproti načrtnemu razvoju bralne pismenosti in bralne kulture

Ljubljana, 9. septembra - Ob začetku Nacionalnega meseca skupnega branja so v Cankarjevem domu državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina, minister Jernej Pikalo in direktorica agencije za knjigo Renata Zamida podpisali dokument, s katerim se je Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture, tako otrok kot odraslih.