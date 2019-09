V Gradcu sodijo simpatizerjem IS

Gradec, 9. septembra - Na sodišču v Gradcu so danes začeli soditi šesterici od sedmerice simpatizerjev skrajne Islamske države (IS). Obtožene bremenijo terorističnega združevanja in kriminalnega organiziranja ter do države sovražnih povezav. Vsi so člani muslimanskega verskega društva iz Linza, ki naj bi novačilo borce za IS.