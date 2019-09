Ključarovci zmagovalci socca lige prvakov

Maribor, 9. septembra - Igralci ŠD Arko Ključarovci iz Ključarovcev so zmagovalci socca lige prvakov (Socca Champions League), ki je od četrtka do nedelje potekala v Mariboru. In kaj je socca? Gre za mali nogomet na stadionih oziroma na travi. Na tem turnirju, ki je bil prvič v Sloveniji, je nastopilo 24 klubov iz 16 držav.